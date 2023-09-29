Вашингтон, 29 сентября, 2023, 04:02 — ИА Регнум. Ответственность за украинский конфликт лежит на тех же «идиотах», которые причастны к началу иракской войны. Об этом в беседе с Breitbart заявил сенатор США Джеймс Дэвид Вэнс.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Те же идиоты, что занимают самую агрессивную позицию на Украине, уже провернули то же самое в Ираке», — сказал он.

Также политик отметил, что в Вашингтоне лицемерят, заявляя о необходимости восстановления демократии и свободы, государства-сателлиты при этом не свободны и не демократичны.

Американская политика по эскалации украинского конфликта сплотила Китай и Россию — двух противников США, добавил сенатор.

Как сообщало ИА Регнум, с точки зрения доцента Финансового университета при правительстве, научного руководителя Института региональных проблем, политолога Дмитрия Журавлёва, конфликт на Украине показал, что Запад и его Североатлантический альянс не всемогущие, их авторитет серьёзно падает, поэтому они вынуждены вести себя менее активно и снижать своё присутствие.

Среди американского населения наблюдается рост протестующих, считающих неверной политику поддержки Украины, а в европейских странах НАТО люди столкнулись с экономическими проблемами, которые также вызваны и нарушением сотрудничества с Россией. В противовес НАТО авторитет набирает сообщество стран БРИКС, отметил Журавлёв.

Профессор Сиракузского университета Шон Макфейт напомнил о тактике конвенциональной войны, которую использовали американские силы в рамках конфликтов во Вьетнаме, Ираке и Афганистане. Учёный отметил, что этот подход приводил к поражениям для войск США, из чего Пентагон так и не сделал правильных выводов, сделав то же, что и прежде в ходе украинской кампании.