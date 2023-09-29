Вашингтон, 29 сентября, 2023, 03:36 — ИА Регнум. К конфликту Варшавы и Киева привело ошибочное решение Еврокомиссии по украинскому зерну, заявил в беседе с Politico аналитик центра «Брейгель» Дэвид Клейманн.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинское зерно в Польше

Эксперт недоумевает, как руководство комиссии допустило, чтобы импорт зерна с Украины по каналу солидарности Евросоюза привёл к конфронтации Киева и Варшавы.

Еврокомиссия не повлияла на стремление стран Восточной Европы запретить импорт зерна с Украины. Киев в свою очередь обратился с иском во Всемирную торговую организацию. Интересы Польши, Словакии и Венгрии пришлось представлять ЕК, но позиции этих стран приняты ею не были. Для Украины и Евросоюза в целом это стало ужасным результатом, резюмировал Клейманн.

Как сообщало ИА Регнум, Еврокомиссия 2 мая ввела запрет на экспорт украинского зерна в Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Болгарию. Страны Восточной Европы самостоятельно прекратили ввоз украинской агропродукции, после чего глава киевского режима Владимир Зеленский пригрозил международным арбитражным судом, если ЕС продлит эмбарго.

15 сентября ЕК не стала продлевать действие эмбарго на поставки украинского зерна, Польша продлила ограничения на поставки зерна с Украины собственным решением. В Варшаве заверили в поддержке Украины так, чтобы это было выгодно в первую очередь безопасности Польши.

По словам главы Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчина Пшидача, отношения двух стран портит несправедливое ко многим полякам поведение Зеленского.