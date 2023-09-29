Лондон, 29 сентября, 2023, 03:20 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский «сложил все яйца в одну корзину» и за это теперь расплачивается. Он использовал все средства и оружие в контрнаступлении ВСУ, но не добился успеха. Так считает писатель, журналист Джума Буклиб, мнение которого опубликовала арабская газета Asharq Al-Awsat со штаб-квартирой в Лондоне.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По мнению автора, Зеленский, надеясь переломить ход военных действий и вернуть потерянные территории, прибег к мобилизации и вложил всё в контрнаступление.

«Но ветер подул в противоположную сторону. Контрнаступление так и не достигло поставленных целей, обернувшись полным провалом», — считает журналист, напоминая, что впереди зима.

Джума Буклиб добавил, что конфликт вернётся к своему прежнему курсу контрнаступления, то есть к «войне на истощение».

«Войны на истощение по своей природе длительны, изнурительны и дороги, они зависят от многих вещей, которых нет у Украины, а у России есть», — заключил писатель.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский оказался политической проблемой для Запада. Всем уже ясно, что провал контрнаступления киевской армии усложнил его положение. Об этом заявил обозреватель французского издания Monde Филипп Рикар.

Непрекращающиеся военные действия позволяют Зеленскому сохранять власть, заявил 24 сентября экс-премьер-министр страны Николай Азаров. По его словам, рейтинг главы киевского режима стабильно снижается из-за экономических проблем и коррупции на Украине, и как только кризис закончится, люди проголосуют «за кого угодно кроме него».

Владимиру Зеленскому стоит добровольно уйти с поста и покинуть страну, пока такая возможность у него есть, посоветовал экс-разведчик США Скотт Риттер.