Москва, 29 сентября, 2023, 02:56 — ИА Регнум. Решение Еревана ратифицировать Римский статут так называемого Международного уголовного суда (МУС) негативно отразится на российско-армянских отношениях, заявили 28 сентября в Министерстве иностранных дел РФ.

ИА REGNUM МИД России

В ведомстве отметили, что Армения изначально была проинформирована о неприемлемости ратификации Римского статута в условиях, когда МУС выдал «ордер на арест» высшего руководства России.

«Трудно представить визит в республику руководства России, особенно когда депутаты от правящей партии призывают к аресту Владимира Путина по запросу гаагской «фемиды», — передаёт РИА Новости заявление МИД РФ.

Россия надеется на здравомыслие парламентариев Армении, которые не поддержат токсичное для двусторонних отношений решение, добавили в министерстве.

Как сообщало ИА Регнум, Армения предложила России подписать двухстороннее соглашение для юридического решения по вопросу Римского статута МУС. По словам представителя Армении по международно-юридическим вопросам Егише Киракосян, это позволит развеять «опасения России», связанные с угрозой возможного ареста президента РФ Владимира Путина в случае визита в эту страну.

В марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест Владимира Путина и уполномоченного по правам ребёнка при президенте России Марии Львовой-Беловой. Их обвинили в «незаконной депортации» детей из регионов, до 2022 года входивших в состав Украины.