Лондон, 29 сентября, 2023, 02:43 — ИА Регнум. Линия обороны российских военных оказалась крепче, чем предполагали западные эксперты, поэтому контрнаступление ВСУ идёт медленными темпами. Так считает начальник штаба обороны ВС Великобритании адмирал Тони Радакин.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Военный посоветовал особо не рассчитывать сторонникам Киева на успехи ВСУ в краткосрочной перспективе. По его мнению, сейчас фактически идёт «война на истощение», для победы в которой нужна как военная, так и экономическая мощь.

«Военные выигрывают битвы, но именно экономика и устойчивость, как правило, выигрывают войны», — цитирует Радакина газета The Times.

Адмирал пояснил, что задача украинской армии усложняется недостатком военной подготовки мобилизованных солдат, а также недостаточным вооружением. ВСУ используют технику как советских времён, так и западную.

«В действительности некоторые из российских оборонительных сооружений оказались крепче, чем изначально предполагалось», — признал адмирал Тони Радакин.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные отразили две атаки противника на донецком направлении за минувшие сутки. ВСУ потеряли до 190 бойцов, уничтожены 11 автомобилей.

Франция намерена перейти от передачи оружия Украине к заключению военных контрактов, сообщил 28 сентября в ходе визита в Киев министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

Запад начал уставать от конфликта на Украине, не вовремя происходят и кадровые перестановки в Генштабе США.