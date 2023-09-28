Москва, 29 сентября, 2023, 02:26 — ИА Регнум. Представители России при ООН подготовили проект заявления председателя Совета Безопасности всемирной организации, в котором предлагается осудить теракты на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Также российская сторона настаивает на проведении независимого международного расследования.

Иван Шилов ИА REGNUM Совбез ООН

В документе говорится, что Совбез ООН самым решительным образом осуждает теракты на «Северных потоках», вызвавшие разрушительные последствия, передаёт РИА Новости.

В тексте подчёркивается важность проведения эффективного и беспристрастного международного расследования всех обстоятельств атаки на газопроводы.

Также в проекте отмечается, что Совбез сожалеет о недостатке официальной информации о проводимых расследованиях Дании, Германии и Швеции и призывает власти этих стран ускориться со следствием и предоставить его выводы.

Совет безопасности примет решение по распространённому проекту документа.

Как передавало ИА Регнум, подрыв «Северных потоков», произошёл 26 сентября 2022 года. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что это дел рук Вашингтона.

США пошли на этот шаг для сохранения доминирования в Европе, которая остро нуждается в российских энергоресурсах. По его словам, причастность США к терактам подтверждается новыми свидетельствами, которые представляет экспертное сообщество.

Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш ранее опубликовал статью, в которой заявил, что к теракту на «Северных потоках» причастен президент США Джозеф Байден.

В МИД России заявили, что администрация США обязана публично ответить на выводы расследования Херша о подрыве газопроводов.