Вашингтон, 29 сентября, 2023, 02:16 — ИА Регнум. Палата представителей Конгресса США 28 сентября проголосовала против исключения финансирования обороны Украины из бюджета Госдепартамента на 2024 финансовый год.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

Так, поправку об исключении открытых чеков для Украины из законопроекта, которую внесла конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, отклонили 342 члена нижней палаты, проголосовали «за» — 90 человек.

Как сообщало ИА Регнум, Марджори Тейлор Грин ранее заявила, что часть конгрессменов собирается голосовать за исключение финансирования Украины на оборону из бюджета страны.

В Сенате США некоторые члены Республиканской партии решили оказать финансовую помощь Украине на 2024 год в размере до $80 млрд.

Своим решением республиканцы в Сенате планируют избежать приостановки работы американского правительства с 1 октября, сняв таким образом спорный вопрос о помощи Украине с повестки обсуждений.

28 сентября министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире всеукраинского телемарафона признал, что на Западе желающих выделять деньги Украине становится всё меньше и меньше.