Вашингтон, 29 сентября, 2023, 01:52 — ИА Регнум. Перенос рассмотрения дела фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS) похож на очередную манипуляцию русских, заявил генеральный директор американского антидопингового агентства USADA Трэвис Тайгарт.

Иван Шилов ИА REGNUM Камила Валиева

«Мы за полное и безоговорочное соблюдение процессуальных норм, но всё это пахнет манипуляциями русских. Система должна измениться, чтобы такого больше не было», — цитирует главу агентства USA Today.

CAS отложил рассмотрение дела Валиевой, слушания будут возобновлены 9–10 ноября. По итогам первых заседаний, которые проходили в Лозанне 26–28 сентября, арбитры посчитали, что для вынесения вердикта необходима дополнительная документация.

Как сообщало ИА Регнум, 25 декабря 2021 года Валиева сдала положительную допинг-пробу. Результат этой пробы был обнародован во время Олимпиады в Пекине, когда фигуристка уже завоевала золото Игр в командном турнире.

В ноябре 2022 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) потребовало от CAS дисквалифицировать российскую фигуристку Валиеву на четыре года и аннулировать её результаты.

13 января 2023 года дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) аннулировал результаты спортсменки на чемпионате России 2022 года, на котором Валиева заняла первое место.