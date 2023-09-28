Париж, 29 сентября, 2023, 01:36 — ИА Регнум. Украинский лидер Владимир Зеленский оказался политической проблемой для Запада. Всем уже ясно, что провал контрнаступления киевской армии усложнил его положение. Об этом заявил обозреватель французского издания Monde Филипп Рикар.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Дипломатическая битва против России, начатая Владимиром Зеленским, также чревата проблемами», — признал автор.

По словам Рикара, нестерпимо медленное продвижение ВСУ непохоже на быстрый успех.

«А потому это усложняет положение Зеленского», — заключил журналист, напомнив, что мир сегодня, как никогда, расколот.

Саммит G20 и Генеральная Ассамблея ООН продемонстрировали всю сложность объединения развивающихся стран на стороне Украины, добавил Рикар.

Как сообщало ИА Регнум, Запад начал уставать от конфликта на Украине, не вовремя происходят и кадровые перестановки в Генштабе США, написала газета Politico.

Непрекращающиеся военные действия позволяют Зеленскому сохранять власть, заявил 24 сентября экс-премьер-министр страны Николай Азаров. По его словам, рейтинг главы киевского режима стабильно снижается из-за экономических проблем и коррупции на Украине, и как только кризис закончится, люди проголосуют «за кого угодно кроме него».

Зеленскому стоит добровольно уйти с поста и покинуть страну, пока такая возможность у него есть, посоветовал экс-разведчик США Скотт Риттер.