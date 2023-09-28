Париж, 29 сентября, 2023, 01:29 — ИА Регнум. Бывший посол Франции в США Жерар Аро заявил об активном обсуждении на Западе необходимости урегулирования с Россией украинского конфликта, ранее к этому призывал экс-президент Франции Николя Саркози, написала газета Le Figaro.

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«Заявления Саркози, несмотря на их некоторую неуклюжесть, по сути отражают то, что мы обсуждаем в кулуарах канцелярий и генеральных штабов: переговоры по украинскому конфликту должны быть», — цитирует издание французского дипломата.

Как передавало ИА Регнум, 16 августа бывший президент Франции Николя Саркози призвал провести в Крыму и четырёх регионах, вернувшихся в состав России в 2022 году, референдумы при участии международных наблюдателей. Политик полагает, что это необходимо для избежания превращения конфликта в замороженный. Любые разговоры о якобы возможном возвращении полуострова в состав Украины иллюзорны, добавил Саркози.

Также Саркози сказал, что из украинского кризиса Россия и Запад могут выйти одним из двух способов: либо «уничтожив друг друга», либо начав переговоры. Украине для её собственной безопасности и для безопасности всего континента нужно не вступление в НАТО, а получение гарантий со стороны ООН или иных международных организаций, считает экс-президент.

Согласно заявлению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Москва готова к переговорам по Украине с учётом реальной обстановки на земле. При этом в Киеве не раз заявляли, что переговоры с Россией могут начаться лишь после возвращения Украины к границам 1991 года (с Крымом).

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что никогда не отказывался от мирных переговоров, но, по его словам, ключ к решению проблемы Украины на стороне Запада. Российский лидер указал, что если он действительно хочет мира, достаточно прекратить поставки вооружений Киеву.