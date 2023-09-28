Киев, 29 сентября, 2023, 00:14 — ИА Регнум. По результатам социального опроса украинской исследовательской группы «Рейтинг» порядка 60% граждан заявили об ухудшении личного экономического положения, сообщило в своём Telegram-канале издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Отмечается, что среди опрошенных 23% надеются на улучшение личного экономического положения в 2024 году, по мнению 41% респондентов, оно не изменится, 21% имеет пессимистический взгляд на этот счёт. Опрос показал отсутствие изменений в экономическом положении у 35% украинцев, улучшение почувствовали лишь 5% респондентов.

71% граждан считают, что состояние экономики Украины ухудшилось, 13% не увидели изменений, 9% отметили улучшение. В будущем 29% опрошенных ожидают улучшения в экономики Украины, ухудшение прогнозируют 32%, а 26% не ждут изменений.

Как сообщало ИА Регнум, за первое полугодие 2023 года рождаемость на Украине сократилась на 28% по сравнению с тем же периодом до конфликта. По данным издания The Wall Street Journal, это самое резкое падение с 1991 года, когда республика обрела независимость.

14 сентября бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что уже зимой на Украине может вспыхнуть восстание против Зеленского. Население недовольно установленной благодаря военному положению диктатурой и узурпацией власти.

Эксперт уверен, что к революционным действиям украинцев подтолкнут возможные сбои в электроснабжении. Соскин не исключает, что города могут остаться без холодной и горячей воды. Также к массовым протестам приведут возможные затруднения с поставками бензина.