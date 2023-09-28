Вашингтон, 29 сентября, 2023, 00:05 — ИА Регнум. Член Палаты представителей США и Республиканской партии, сторонница Дональда Трампа Марджори Тейлор Грин заявила, что часть конгрессменов собирается голосовать за исключение финансирования Украины на оборону из бюджета страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

«Палата представителей собирается проголосовать за исключение», — написала Грин в социальной сети X.

Конгрессвумен добавила, что коллегам необходимо принять её поправку, чтобы убрать открытые чеки для Украины из законопроекта об ассигнованиях на государственные и иностранные операции.

Как сообщало ИА Регнум, в Конгрессе США не одобрили два предложения к проекту оборонного бюджета страны на следующий финансовый год, который начинается 1 октября. Поправки предусматривали сокращение помощи Украине.

Представитель от Республиканской партии от штата Флорида Мэтт Гетц настаивал на полном прекращении выделения средств из американского бюджета на военную поддержку Украины. Его поправку поддержали 93 члена нижней палаты Конгресса, против проголосовали 339 человек.

Администрация США просила согласовать до $24 млрд на помощь Киеву, одновременно запрашивались дополнительные средства и для правительственных структур страны. Часть республиканцев не хочет голосовать за помощь киевской армии в одном пакете с деньгами для Госдепа.

В Сенате США некоторые члены Республиканской партии решили оказать финансовую помощь Украине на 2024 год в размере до $80 млрд.

Своим решением республиканцы в Сенате планируют избежать приостановки работы американского правительства с 1 октября, сняв таким образом спорный вопрос о помощи Украине с повестки обсуждений.