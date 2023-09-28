Вашингтон, 28 сентября, 2023, 23:47 — ИА Регнум. Ожидаемый после 1 октября шатдаун в США может сорвать обучение управлению F-16 украинских военных лётчиков. Об опасениях журналистам заявила 28 сентября заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Иван Шилов ИА Регнум F-16

Так, несколько лётчиков ВСУ уже приступили к изучению английского языка.

«Абсолютно возможны негативные последствия для подготовки из-за шатдауна», — сказала представитель минобороны США.

Сингх пояснила, что в подготовке украинских пилотов, в том числе в обучении английскому языку, задействованы гражданские специалисты.

Если Конгресс не согласует новый бюджет, военные продолжат службу без оплаты, но большая часть гражданских специалистов работать не будет.

Как сообщало ИА Регнум, Госдепартамент США готовится к возможной остановке работы правительства с 1 октября, которая может произойти, если Конгресс не примет решения по бюджету на новый финансовый год.

Госдеп должен в оставшиеся дни определить, какие структуры продолжат работать — их деятельность необходима для обеспечения нацбезопасности, а какие приостановят работу.

Власти США начали уведомлять госслужащих о надвигающемся шатдауне, предупреждая их о возможном прекращении выплат зарплат. Президент Байден заявил, что не знает, как предотвратить шатдаун.