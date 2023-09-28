Ереван, 28 сентября, 2023, 23:30 — ИА Регнум. Пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян сообщила, что почти 80 тыс. жителей нагорного Карабаха с 24 сентября переехали в страну.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Из Нагорного Карабаха в Армению прибыли 78 354 человека», — написала Багдасарян на своей странице в соцсетях.

В процессе интеграции армян Нагорного Карабаха во все сферы жизни Азербайджана, вероятнее всего, избежать сложностей не удастся, заявил помощник президента Азербайджана ― заведующий отделом по вопросам внешней политики президентской администрации Хикмет Гаджиев.

Как сообщало ИА Регнум, МИД Азербайджана призвал армян Карабаха не покидать свои дома и быть частью азербайджанского общества.

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, которая провозгласила независимость от Азербайджанской ССР в 1991 году, объявили о прекращении её существования с 1 января 2024 года.

Осенью 2022 года премьер-министр Армении признал, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана. Десятки тысяч жителей Нагорного Карабаха, в том числе этнических армян, направились в сторону Армении, российские миротворцы оказывают им помощь.

28 сентября была официально поставлена точка в 32-летней истории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. В этот день стало известно — последний президент НКР Самвел Шахраманян подписал указ, по которому к 1 января 2024 года должны быть распущены все властные структуры республики, после чего Арцах (армянское название Нагорного Карабаха) прекратит своё существование.