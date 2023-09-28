Вашингтон, 28 сентября, 2023, 23:25 — ИА Регнум. В Сенате США некоторые члены Республиканской партии решили оказать финансовую помощь Украине на 2024 год в размере до $80 млрд, говорится в публикации интернет-издания Punchbowl.

Отмечается, что республиканцы предпочли провести средства, которые могут поддержать Украину до президентских выборов 2024 года включительно.

«Цифра на год, в самом деле, потрясает, составляя в диапазоне от 60 до 80 млрд долларов», — ссылается автор на источники.

Своим решением республиканцы в Сенате планируют избежать приостановки работы американского правительства с 1 октября, сняв таким образом спорный вопрос о помощи Украине с повестки обсуждений.

Как сообщало ИА Регнум, 28 сентября министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире всеукраинского телемарафона признал, что на Западе желающих выделять деньги Украине становится всё меньше и меньше.

По его словам, в 2023 году для финансирования украинского бюджета гарантировано обеспечат около 42 млрд долларов. Насколько налогоплательщики помогающих Украине стран готовы её финансировать и дальше вызывает много вопросов, добавил Марченко.

В минфине Украины рассказали, что с начала проведения специальной военной операции в феврале 2022 года Киев получил от Вашингтона $21,7 млрд в качестве финансовой помощи. Очередной грант от США в размере $1,25 млрд поступил в государственный бюджет страны 21 сентября через целевой фонд доноров Всемирного банка. Украинский министр финансов Сергей Марченко заявил, что США якобы оказывают поддержку на безвозвратных условиях, что позволяет не увеличивать долговую нагрузку на бюджет страны.

В Конгрессе США намерены спросить с Украины за выделенные финансы. Спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что не собирается больше гарантировать главе киевского режима Владимиру Зеленскому финансирование, а хочет потребовать отчётности за старое.