Москва, 28 сентября, 2023, 22:58 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы РФ поразили террористические объекты в Сирии. Об успешной операции лётчиков сообщил журналистам замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС России

Российская авиация 27 сентября ударила по производственным цехам, местам хранения беспилотников террористов, а также по их подземным укрытиям в районе населённых пунктов Халлуба и Эль-Анкави сирийской провинции Идлиб.

По словам контр-адмирала, операция по уничтожению террористов прошла успешно.

Как сообщало ИА Регнум, Россия выступает за то, чтобы жители Сирии выбирали будущее без внешнего давления, заявил президент Владимир Путин 4 сентября по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Сочи.

Москва и Анкара разделяют базовые подходы к разрешению кризиса в Сирии, а также уважают суверенитет и территориальную целостность этой республики.

Киев попросил у Запада ракеты большой дальности для ударов по территории России, Ирана и Сирии, пишет Guardian со ссылкой на документ правительства Украины.