Москва, 28 сентября, 2023, 22:54 — ИА Регнум. Российское правительство готово пойти на жёсткие меры, если цена топлива на автозаправочных станциях не снизится, заявил вице-премьер Александр Новак.

Иван Шилов ИА REGNUM АЗС

«Рост цен недопустим. Если ситуация не изменится, будут приняты жёсткие регуляторные меры, сопоставимые с действующими на рынке удобрений», — сказал он.

Вице-премьер отметил, что в результате запрета экспорта бензина и дизельного топлива заметно снижение цен на бирже. Ожидается улучшение ситуации на мелкооптовом, розничном сегментах и для сельхозпроизводителей.

Как сообщало ИА Регнум, 21 сентября председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о введении в России временного ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива. В правительстве пояснили, что такое решение принято для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке. Ограничения призваны помочь насытить внутренний рынок топлива и тем самым снизить цены для потребителей.

27 сентября президент России Владимир Путин предложил, что для стабилизации ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов можно использовать механизмы, применяемые при регулировании экспорта удобрений. По словам российского лидера, большой разницы в этом нет, нужно только своевременно принимать такие решения.