ФТС и ФНС поручили контролировать выполнение запрета на экспорт бензина
ФТС и ФНС поручили контролировать выполнение запрета на экспорт бензина
Москва, 28 сентября, 2023, 22:47 — ИА Регнум. Вице-премьер РФ Александр Новак на совещании с представителями нефтяных компаний поручил принять срочные меры по снижению цен на топливо на АЗС. Сообщается на сайте российского правительства.
Новак заявил, что необходимо привести цены в мелком опте к уровню крупнооптовых цен с учётом транспортных расходов. И это должно произойти в ближайшее время.
«Объём биржевой реализации топлива не должен снижаться до достижения баланса спроса и предложения на внутреннем рынке», — отметил вице-премьер.
Федеральной таможенной и налоговой службам поручено контролировать выполнение запрета на экспорт бензина и дизельного топлива, вывозить нефтепродукты запрещено, а хранящееся в цистернах топливо будет отправлено на внутренний рынок. Для борьбы с серым экспортом введены меры административного и экономического характера.
Как сообщало ИА Регнум, только в октябре потребители смогут ощутить эффект от введённых правительством мер по сдерживанию цен и временному запрету на экспорт бензина и дизельного топлива. Таким прогнозом поделился заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.
В применении жёстких мер в отношении компаний — участников топливного рынка нет необходимости, заявил 28 сентября журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
27 сентября на совещании с правительством по ситуации на топливном рынке президент России Владимир Путин отметил, что необходимые для стабилизации ситуации меры властями были приняты, но розничные цены на бензин продолжают расти. Глава государства заявил о необходимости провести работу с участниками рынка, на ситуацию с ценами нужно реагировать более оперативно, сказал он.