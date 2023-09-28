Москва, 28 сентября, 2023, 22:47 — ИА Регнум. Вице-премьер РФ Александр Новак на совещании с представителями нефтяных компаний поручил принять срочные меры по снижению цен на топливо на АЗС. Сообщается на сайте российского правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Новак

Новак заявил, что необходимо привести цены в мелком опте к уровню крупнооптовых цен с учётом транспортных расходов. И это должно произойти в ближайшее время.

«Объём биржевой реализации топлива не должен снижаться до достижения баланса спроса и предложения на внутреннем рынке», — отметил вице-премьер.

Федеральной таможенной и налоговой службам поручено контролировать выполнение запрета на экспорт бензина и дизельного топлива, вывозить нефтепродукты запрещено, а хранящееся в цистернах топливо будет отправлено на внутренний рынок. Для борьбы с серым экспортом введены меры административного и экономического характера.

Как сообщало ИА Регнум, только в октябре потребители смогут ощутить эффект от введённых правительством мер по сдерживанию цен и временному запрету на экспорт бензина и дизельного топлива. Таким прогнозом поделился заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

В применении жёстких мер в отношении компаний — участников топливного рынка нет необходимости, заявил 28 сентября журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

27 сентября на совещании с правительством по ситуации на топливном рынке президент России Владимир Путин отметил, что необходимые для стабилизации ситуации меры властями были приняты, но розничные цены на бензин продолжают расти. Глава государства заявил о необходимости провести работу с участниками рынка, на ситуацию с ценами нужно реагировать более оперативно, сказал он.