Вашингтон, 28 сентября, 2023, 22:30 — ИА Регнум. Госдепартамент США готовится к возможной остановке работы правительства с 1 октября, которая может произойти, если Конгресс не примет решения по бюджету на новый финансовый год. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Мэттью Миллер журналистам.

«У нас идёт разработка плана на случай непредвиденных обстоятельств, если произойдет шатдаун», — пояснил Миллер.

Госдеп должен в оставшиеся дни определить, какие структуры продолжат работать — их деятельность необходима для обеспечения нацбезопасности, а какие приостановят работу.

Власти США начали уведомлять госслужащих о надвигающемся шатдауне, предупреждая их о возможном прекращении выплат зарплат.

Как сообщало ИА Регнум, Байден заявил, что не знает, как предотвратить шатдаун, который может случиться уже 1 октября.

Американский лидер в случае остановки работы правительства США предполагает катастрофические последствия, которые могут случиться после 1 октября из-за отсутствия утвержденного Конгрессом бюджета. Принятию бюджета мешают разногласия властей и конгрессменов как по объёмам, так и по статьям финансирования.

Республиканцы, имеющие большинство в Палате представителей, настойчиво требуют сократить госрасходы. Они опасаются бесконтрольного роста дефицита госбюджета, который в этом году составил почти рекордные 2,2 триллиона долларов. А госдолг США уже пробил 33 триллиона. И обслуживать его становится всё сложнее из-за роста ставки ФРС и процентных ставок по облигациям.