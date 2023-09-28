Симферополь, 28 сентября, 2023, 22:14 — ИА Регнум. Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановлено до 06:00 29 сентября. О временном ограничении сообщается в Telegram-канале информационного центра по оперативной обстановке на мостовом переходе.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

Отмечается, что это плановое мероприятие. Перекрытие связано с проведением восстановительных работ на автомобильной части моста.

Водителей призвали заранее планировать свои поездки и следить за информацией.

Как сообщало ИА Регнум, 27 сентября предупреждали, что движение автомобилей по Крымскому мосту и на подходах к нему будет приостановлено с 21:00 мск 28 сентября до 6:00 мск 29 сентября.

Движение по мосту также приостанавливалось вечером 27 сентября. Одновременно в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Через полчаса тревога была отменена, а ещё часом позднее возобновилось движение автомобилей по мосту.