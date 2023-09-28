Оттава, 28 сентября, 2023, 22:04 — ИА Регнум. Университет Альберты в Канаде закрыл образовательный фонд имени Ярослава Хунки (укр. Гунька), ветерана дивизии СС «Галичина», после обращения российского диппредставительства, заявил 28 сентября посол в Оттаве Олег Степанов.

Кадр из видео Ярослав Хунка

«Посольство обнаружило в результате нашей работы, что у Хунки и его семьи есть образовательный фонд в университете Альберты, и даже после этого скандала он продолжал совершенно официально существовать», — рассказал он РИА Новости.

Посол уточнил, что российская сторона через соцсети обратила внимание руководства университета на скандал и попросила его прокомментировать. И, отметил дипломат, результат не заставил себя ждать.

«Буквально через несколько часов университет публично объявил, что закрывает фонд, возвращает деньги и сожалеет, что мог кому-то доставить неудобства и принести печаль. Работа посольства здесь оказалась своевременной и правильной», — подчеркнул он.

Ранее телеканал CBC сообщил, что Альбертский университет решил вернуть 30 тыс. канадских долларов (около 22 тыс. долларов США), которые были получены в виде пожертвования от семьи эсэсовца Хунки.

Как передавало ИА Регнум, 21 сентября на заседание парламента Канады, посвящённое визиту главы киевского режима Владимира Зеленского, пригласили 98-летнего Ярослава Хунку. Спикер Палаты общин Канады Энтони Рота под аплодисменты зала (в том числе Зеленского и премьер-министра Канады Джастина Трюдо) представил Хунку как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны».

После этого разразился скандал, 28 сентября дипмиссия Канады направила главе киевского режима и жителям Украины извинения за чествование в парламенте украинца-эсэсовца. Об этом рассказал Трюдо. При этом лично извиняться перед Зеленским от своего имени он не стал и сказал, что сделал это от лица «парламентариев и канадцев». Спикер канадского парламента Рота тоже извинился за скандальную ситуацию и принял решение уйти со своего поста.

В Кремле, комментируя скандал, отметили, что тот факт, что Зеленский рукоплескал эсэсовцу, лишний раз подтверждает пристрастие киевского режима к нацистской идеологии.

Ярослав Хунка в свою очередь заявил канадскому телевидению, что после этой ситуации хочет уехать из Канады. По его словам, он столкнулся с такой ненавистью, которую невозможно представить. Эсэсовец рассказал, что планирует уехать «к своим друзьям» в Южную Америку.