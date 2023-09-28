Москва, 28 сентября, 2023, 21:55 — ИА Регнум. Бывший депутат Госдумы и бывший член Центральной избирательной комиссии Геннадий Райков скончался на 85-м году жизни, сообщил 28 сентября депутат Госдумы Леонид Ивлев.

Presidential Press and Information Office Геннадий Райков

«Пришла печальная новость от друзей, от сослуживцев. На 85-м году жизни скоропостижно скончался Геннадий Иванович Райков», — сказал Ивлев РИА Новости.

Смерть была скоропостижной: Райков находился в бодром состоянии и гулял, а во время прогулки внезапно упал, рассказал Ивлев.

Райков родился в 1939 году в Хабаровске. Он закончил Омский машиностроительный институт, работал технологом и инженером-технологом, позднее переехал в Тюмень, где работал в моторостроительном объединении.

В 1990 году Райков был избран главой тюменского совета народных депутатов, в 1991–1993 годах занимал пост главы администрации города.

В 1995 году Райков был избран депутатом Госдумы по Тюменскому округу, он входил в группу «Российские регионы». В 1999 и 2003 годах его вновь избирали в парламент. В 2007 году Госдума назначила Райкова членом Центризбиркома.