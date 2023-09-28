Москва, 28 сентября, 2023, 21:53 — ИА Регнум. Приложение «Радар. НФ», предназначенное для экстренного реагирования на замеченные украинские беспилотники или диверсионные группы, помогло специальным службам сбить два БПЛА противника над Курской областью, сообщили 28 сентября ИА Регнум в пресс-службе Народного фронта, который разработал приложение.

«Люди начинают скачивать приложение, сейчас более 120 тысяч россиян установили «Радар. НФ» на свои мобильные устройства, и мы уже видим результат. Ранее с помощью приложения были сбиты два БПЛА в Брянской области, теперь ещё два в Курской», — отметил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

По его словам, чем больше людей скачают приложение, тем выше будет плотность покрытия и тем оперативней будет поступать информация о беспилотниках в компетентные органы.

Приложение «Радар. НФ» доступно для пользователей операционной системы Android, скачать его можно на площадках GooglePlay и RuStore. Инструкцию о том, как скачать приложение и как пользоваться функционалом на операционной системе IOS, можно найти на сайте Народного фронта.

Как передавало ИА Регнум, 28 сентября Минобороны несколько раз информировало об уничтожении украинских беспилотников на территории России. Один дрон был уничтожен над Брянской областью, ещё один российские силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили на подлёте к городу Брянску.

Также 28 сентября беспилотник самолётного типа силы ПВО уничтожили над Белгородской областью.