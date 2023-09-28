Москва, 28 сентября, 2023, 21:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 28 сентября провёл в Кремле встречу с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалом Халифой Хафтаром. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

US Department of State Халифа Хафтар

«Да, мы подтверждаем эту встречу. Действительно, она имела место сегодня в Кремле. Обсуждалась ситуация в Ливии и в регионе в целом», — сказал Песков ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, Хафтар посетил Россию 26 сентября. Сообщалось, что он провёл переговоры в Минобороны РФ, его визит состоялся по приглашению Москвы.

Позднее в ЛНА уточнили, во время визита в Москву Хафтар встретился с Путиным, а также с министром обороны России Сергеем Шойгу, они обсудили развитие событий в Ливии, а также двусторонние отношения между двумя странами, пути их укрепления и развития. Кроме того, во время встречи обсуждались иные «вопросы, представляющие взаимный интерес», отмечали в ЛНА.

Путин ранее заявил, что Россия выступает за то, чтобы обеспечить суверенитет Ливии. Он отметил, что Россия намерена и далее содействовать в продвижении на ключевых треках урегулирования на основе обеспечения единства, суверенитета и территориальной целостности ливийского государства.

Ранее глава государства отмечал важность возвращения национального единства в Ливии. Путин отметил, что в Москве понимают, насколько сложен этот процесс, и готовы способствовать ему.