Мелитополь, 28 сентября, 2023, 21:54 — ИА Регнум. Отреставрированный танк Т-70 из Мелитополя (Запорожская область) 28 сентября впервые за 80 лет пришёл в движение и проехал несколько метров своим ходом, специалисты готовят машину к участию в параде в честь 80-летия освобождения города от нацистов, сообщили ИА Регнум в пресс-службе Российского военно-исторического общества.

Пресс-служба РВИО

Реставрацию проводят специалисты музея «Битва за Ленинград» имени З. Г. Колобанова и РВИО.

Речь идёт о танке, в котором экипаж гвардии лейтенанта Сергея Гаврюшова первым ворвался в Мелитополь при освобождении города от нацистов в октябре 1943 года. В ходе боёв за освобождение Мелитополя экипаж танка погиб. Т-70 после освобождения города установили на Братском кладбище, где были захоронены бойцы Красной армии, в том числе и экипаж этого танка. Случаев, когда боевой танк становился памятником ещё до окончания войны, было немного, отметили в РВИО

В апреле 2023 года жители Мелитополя обратились в РВИО с просьбой отремонтировать танк и дать машине возможность участвовать на параде в честь 80-летия освобождения города от нацистов 23 октября. Для реставрации танк был доставлен в Петербург. Машину разобрали и заново собрали, устранив следы коррозии, оснастив танк новым двигателем и проведя другие необходимые работы. При том следы пробоин от снарядов было решено сохранить как свидетельства героической судьбы танка.

«Экипаж этого танка победоносно, с боями разрушил надежду фашистов на оккупацию нашей родной земли в 1943 году. И в назидание нацистам XXI века в октябре текущего года эта боевая машина пройдет во главе праздничной колонны парада Победы», — заявил официальный представитель РВИО в Новороссии Вадим Лобин.

Пресс-служба РВИО

Как сообщало ИА Регнум ранее, работы по реставрации легендарного танка начались в Петербурге в мае 2023 года. Исполнительный директор регионального отделения РВИО в Ленинградской области Владимир Казаков отмечал, что специалистам предстоит найти составные части для двигателя у других машин, а также воссоздать отдельные компоненты на заводе.