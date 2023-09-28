Киев, 28 сентября, 2023, 21:23 — ИА Регнум. Франция намерена перейти от передачи оружия Украине к заключению военных контрактов, сообщил 28 сентября в ходе визита в Киев министр обороны Франции Себастьян Лекорню, слова которого передаёт агентство France presse (AFP).

Иван Шилов ИА REGNUM Франция

Лекорню отметил, что контракты на поставки оружия могут обеспечиваться субсидиями от самой Франции.

«Мало-помалу мы перейдём к такой логике, где передача вооружений будет являться исключением, а не принципом», — сказал он.

При этом министр заверил украинскую сторону, что ежемесячные поставки боеприпасов продолжатся до конца 2024 года. Также он сообщил, что Париж рассмотрит возможности совместного производства ряда вооружений на территории Украины.

Как предавало ИА Регнум, ранее министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявляла, что Франция намерена усилить военную поддержку Украины.

Известие о заявлении, сделанном этим министром, сразило бы первого президента французской Пятой республики генерала Шарля де Голля, он перевернулся бы в гробу, узнав, что его страна поддерживает нацистов оружием, отмечала в своём комментарии официальный представитель МИД России Мария Захарова.