Москва, 28 сентября, 2023, 21:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 28 сентября посетил праздничный концерт, посвящённый 100-летию со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова, сообщила пресс-служба Кремля на своём сайте.

ТАСС/Алексей Никольский Путин выступил на концерте в честь 100-летия со дня рождения поэта Расула Гамзатова

«8 сентября исполнилось ровно 100 лет со дня рождения Гамзатова. Благодарен судьбе за встречи с этим поистине великим человеком, за возможность слушать его образную, сочную, поистине народную речь, восхищаться глубиной его мыслей и филигранным, жизнелюбивым юмором», — сказал президент, выступая на праздничном концерте в Кремлёвском дворце.

Он отметил, что стихи Гамзатова, так же как и вся культура России, литература, история, вдохновляют и сегодня, когда решается судьба России, когда страна защищает всё то, что ей дорого — своё будущее, правду и справедливость.

«Помните его знаменитое «в Дагестане я аварец, в России я дагестанец, за границей — русский»? Вот она, гамзатовская формула России, уникальной своим языком, национальным многообразием, сильной единством самобытных культур, которые из века в век рождают блистательные, выдающиеся таланты», — добавил глава государства.

Как передавало ИА Регнум, Путин во время открытия новых общеобразовательных учреждений в пяти регионах РФ похвалил детей, прочитавших ему стихотворение дагестанского поэта Расула Гамзатова «О Родине». Глава государства выразил уверенность в том, что именно так преподавателям школ и вузов следует воспитывать молодых людей.