Казань, 28 сентября, 2023, 23:21 — ИА Регнум. Основной задачей Центра по защите прав граждан и бизнеса в сфере цифровых технологий АНО «Белый Интернет» станет ограждение подрастающего поколения от сетевых угроз, заявил 28 сентября II Казанском международном юридическом форуме заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов.

Иван Шилов, ИА REGNUM Интернет

«Белый Интернет» во взаимодействии с государством должен заняться подбором адекватных критериев для отнесения тех или иных неправомерных действий, совершаемых в интернете, к преступлениям или правонарушениям, отметил Шайхутдинов.

«Важнейшая задача — обеспечить отсутствие насилия в сети. Моральные страдания, которые ребёнок может получить в результате буллинга, требуют специальных критериев. И второе — важно подумать о терминах: что является компрометирующим поведением, а что является насилием в Сети», — цитирует премьер-министр Татарстана РАПСИ.

К ответственности нужно привлекать как авторов, так и трансляторов и ретрансляторов фейковой и травмирующей информации, добавил Шайхутдинов.

Защиты детей, да и всех граждан, в интернете — важнейшая социальная задача, а тема кибербезопасности и цифровизации права весьма перспективна для IT-специалистов, отметила в свою очередь гендиректор «Белого Интернета» Элина Сидоренко.

Необходимо законодательно наделить администраторов интернет-сайтов обязанностью блокировать противоправную информацию, которая на них размещается, заявил в ходе сессии форума заместитель начальника Управления ведомственного и процессуального контроля Следственного Департамента МВД России Алексей Толстоборов. Важно также расширять профилактическую и просветительскую деятельность по предотвращению таких преступлений, МВД реализует соответствующие программы, добавил он.

Другие эксперты в ходе сессии форума обратили внимание на быстрый рост числа киберпреступлений. Особенно быстро растёт число IT-вымогательств, а раскрывать такие дел очень сложно из-за анонимности преступников, отметила заместитель начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Татарстана Марина Хайрова.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава «Белого интернета» заявила, что для обеспечения безопасности в интернете необходимо выработать чёткие критерии, которые смогут применять как общественные объединения, так и правоохранительные органы. Нужно заниматься системной работой, а не пытаться точечно воздействовать на те или иные сайты, отметила Сидоренко.