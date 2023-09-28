Варшава, 28 сентября, 2023, 20:39 — ИА Регнум. Польша опровергает нарушение воздушного пространства Белоруссии своим вертолётом, сказано в заявлении оперативного командования Генерального штаба Вооружённых сил страны, размещённом на его официальной странице в соцсети X (бывший Twitter).

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Сообщаем, что сегодняшнее заявление белорусской стороны о якобы пересечении границы польским вертолётом не соответствует действительности», — сказано в заявлении.

В качестве подтверждения своих слов Варшава ссылается на записи системы управления полётом и радиолокационных станций.

«Такого события не происходило», — уверяют польские военные.

Вся информация, передаваемая средствами массовой информации, подчёркивается в заявлении, каждый раз подвергается тщательному анализу и детальному изучению. К информации, предоставляемой белорусскими СМИ, польские военные рекомендовали всегда подходить с осторожностью.

В оперативном командовании утверждают, что польские военные неизменно уважают и соблюдают все нормы о неприкосновенности границ.

Ранее Министерство обороны Белоруссии информировало, что польский вертолёт два раза нарушил белорусскую границу. В минобороны добавили, что информация была подтверждена данными объективного контроля, в связи с этим поднималась дежурная авиация.

Как передавало ИА Регнум, 17 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается вмешиваться в жизнь соседних стран, но в случае агрессии будет не рисовать «красные, жёлтые, чёрные или голубые линии», а немедленно отвечать силой. Белорусский лидер предложил всем соседям страны «жить дружно» и отметил, что в Минске «красной линией» считают государственную границу Белоруссии.