Берлин, 28 сентября, 2023, 20:19 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Олаф Шольц доволен тем, что Казахстан поддерживает Запад в усилиях по недопущению обхода Россией санкций и принимает активные меры противодействия, такое заявление он сделал 28 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

«Хорошо и полезно то, что правительство Казахстана поддерживает нас в усилиях по недопущению обхода санкций и приняло активные меры противодействия этому», — заявил канцлер на совместной пресс-конференции с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Также Шольц выразил надежду на то, что Казахстан может помочь Германии стать более независимой от поставок энергоресурсов из России.

«Казахстан является для нас важным партнёром. Это касается расширения наших маршрутов поставок, например, в вопросе импорта сырой нефти, для того, чтобы сделать нас более независимыми от поставок российских энергоносителей», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, Токаев после переговоров с Шольцем заявил, что Казахстан будет соблюдать антироссийские ограничения, введённые Западом, и поддерживать соответствующие контакты. Он добавил, что у немецкой стороны не должно быть каких-либо опасений, касающихся возможных обходов Астаной санкций.

Ранее президент Казахстана заявлял, что его страна продолжит сотрудничать с Россией, но без нарушения антироссийских санкций, так как в противном случае экономика страны может пострадать. Позднее в Казахстане сообщили о запуске онлайн-системы, направленной на борьбу с российским параллельным импортом.