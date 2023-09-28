Оттава, 28 сентября, 2023, 20:22 — ИА Регнум. Альбертский университет Канады вернёт 30 тысяч канадских долларов (порядка 22 тыс. долларов США), которые были получены в виде пожертвования от семьи украинского эсэсовца Ярослава Хунки (укр. Гунька). Об этом сообщил телеканал CBC.

Отмечается, что университет сожалеет о вреде, который он мог причинить, приняв это пожертвование.

«Университет признает причиненный непреднамеренный вред и сожалеет об этом», — цитирует телеканал текст заявления вице-президента университета.

По словам представителя вуза, университет привержен борьбе с антисемитизмом в любом его проявлении.

По информации журналистов, семья Хунки в 2019 году сделала пожертвование в пользу канадского института украинских исследований. Университет начал проверку после скандала в канадском парламенте.

Как передавало ИА Регнум, 21 сентября на заседание парламента Канады, посвящённое визиту главы киевского режима Владимира Зеленского, пригласили 98-летнего Ярослава Хунку. Спикер палаты общин Канады Энтони Рота под аплодисменты зала (в том числе Зеленского и премьер-министра Канады Джастина Трюдо) представил Хунку как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны».

28 сентября дипмиссия Канады направила главе киевского режима и жителям Украины извинения за чествование в парламенте 98-летнего украинца-эсэсовца. Об этом рассказал Трюдо. При этом лично извиняться перед Зеленским от своего имени он не стал и сказал, что сделал это от лица «парламентариев и канадцев». Спикер канадского парламента Рота тоже извинился за скандальную ситуацию и принял решение уйти с поста после скандала.

Ярослав Хунка заявил канадскому телевидению, что после разразившегося скандала хочет уехать из Канады. По его словам, он столкнулся с такой ненавистью, которую невозможно представить. Эсэсовец рассказал, что из-за этого планирует уехать к своим друзьям в Южную Америку.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ложью слова Трюдо, который якобы не знал о нацистском прошлом Ярослава Хунка, получившем почести в канадском парламенте. Она напомнила, что после Второй мировой в Канаде, и не только, приютили многих пособников нацистов, боевиков из ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), подразделений вермахта и СС.

Так, в Оквилле, в провинции Онтарио, расположен монумент в честь дивизии СС «Галичина», в состав которой входил Гунько. Монумент был установлен в 1988 году на территории крупнейшего украинского кладбища в Канаде и ярко свидетельствует о том, что участники ОУН-УПА и их потомки до сих пор обладают здесь большим влиянием, пояснила Захарова.