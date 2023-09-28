Москва, 28 сентября, 2023, 20:18 — ИА Регнум. Майкл Гэмбон был замечательным актёром и, в частности, блестяще исполнил, «играя от сердца», роль профессора Дамблдора в киносаге о Гарри Поттере, заявил 28 сентября народный артист России Василий Бочкарёв, озвучивший Дамблдора в нескольких фильмах.

«Конечно, ответственно таких замечательных артистов переводить. Про него я могу сказать только одно — замечательный, прекрасный артист, прекрасно сыграл в материале, точно понял автора, затронул и открыл внутренние интонации души, которые прошли не только от персонажа, которого он играл, но и от его сердца», — сказал Бочкарёв «Газете.Ru».

К таким артистам можно относиться только с восхищением, отметил Бочкарёв, добавив, что в своей работе старался «не испортить» сделанное Гэмбоном.

Как передавало ИА Регнум ранее, ирландский актёр Майкл Гэмбон скончался в больнице в возрасте 82 лет. Причиной смерти стали осложнения после пневмонии, сообщило британское издание The Independent.

Среди фильмов, в которых снимался Гэмбон — «Kingsman: Золотое кольцо», «Джуди», «Приключения Паддингтона», «Книга Илая», «Ограбление по-английски», «Сонная лощина», «Омен». В 1999 году актёр был посвящён королевой Великобритании Елизаветой II в рыцари за заслуги в драматургии. Также он являлся обладателем ряда престижных кинематографических премий.