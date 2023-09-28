Москва, 28 сентября, 2023, 19:51 — ИА Регнум. НАТО продолжает агрессивную деятельность по наращиванию своего присутствия у границ России, заявила 28 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Так она прокомментировала сообщения о направлении в Литву двух самолётов НАТО дальнего радиолокационного обнаружения (AWACS) E-3A Sentry. Как сообщало ИА Регнум ранее, первый из них уже прибыл в Шауляй.

«К сожалению, это уже имеющая длительную историю агрессивная деятельность НАТО по наращиванию своего присутствия вдоль российских границ или по периметру российских границ. Все рассказы многолетней давности Североатлантического альянса, что они занимаются просто взаимодействием с другими членами альянса, на самом деле, сейчас на поверку оказались просто враньём», — сказала Захарова ТАСС.

В России прекрасно понимают, что реально НАТО занимается не «взаимодействием», а наращиванием агрессивной деятельности по периметру границ России, добавила официальный представитель МИД.

Ранее в НАТО сообщили о намерении направить в Литву два самолёта AWACS для наблюдения за военной деятельностью России. Самолёты будут проводить разведывательные полёты над территорией альянса, отмечали в НАТО. Миссия продлится несколько недель, а для её поддержки в Шауляй направят около 150 военнослужащих стран-членов военного блока.

В сентябре 2023 года сообщалось, что разведслужбы США и их союзников по НАТО с начала 2023 года втрое увеличили число полётов у берегов Крыма. Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер отмечал, что системы наблюдения и наведения НАТО помогли Киеву нанести удар по зданию штаба Черноморского флота в Севастополе. Это была атака не Украины, а НАТО против России, отметил эксперт.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в июне 2023 года заявил, что Россия больше не может полагаться на договорённости с коллективным Западом. Лавров напомнил о словах президента Владимира Путина, что Россия открыта к сотрудничеству. Но в отношении стран Запада Россия не может быть уверена даже в юридически закреплённых договорённостях, отметил министр.