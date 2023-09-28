Москва, 28 сентября, 2023, 19:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил до 15 декабря определить источники финансирования национального Центра исторической памяти, сообщила 28 сентября пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Правительству Российской Федерации совместно с администрацией президента определить порядок и источники финансирования автономной некоммерческой организации «Национальный центр исторической памяти при президенте Российской Федерации», — сказано в поручении президента, размещённом на сайте Кремля.

Как передавало ИА Регнум, 5 сентября в ходе заседания Российского организационного комитета «Победа» президент предложил создать Национальный центр исторической памяти для противостояния пропаганде нацизма. Глава государства подчеркнул, что даст необходимые для этого поручения, а также отметил, что их нужно выполнить без проволочек.

Путин добавил, что сегодня многие политики в Европе хотели бы переписать итоги Второй мировой войны, и указал, что история стала использоваться в качестве оружия, в связи с чем России нужен инструмент защиты.

В сентябре пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что имя будущего главы российского Национального центра исторической памяти пока неизвестно.