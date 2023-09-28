Киев, 28 сентября, 2023, 19:38 — ИА Регнум. Полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко высоко оценил уровень подготовки Вооружённых сил России. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу «Украинская правда».

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Он отметил, что у России достаточно мощная армия, в частности подразделения морской пехоты, спецназ, десантники, артиллерия. Офицер признал, что Россия остаётся сильным врагом, которому ВСУ будет сложно противостоять на поле боя. Он отметил, что военные, которые имеют боевой опыт, гораздо лучше подготовлены, чем те, которые тренируются на учениях.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 4 сентября заявил, что так называемый «контрнаступ» ВСУ представляет собой даже не пробуксовку, а настоящий провал. В то же время, отвечая на предложение Анкары по посредничеству в вопросах урегулирования украинского конфликта, президент России напомнил, что ранее все достигнутые договорённости Киев «выкинул на свалку». Россия же никогда от переговоров не отказывалась.

В ходе попытки контрнаступления ВСУ за три месяца, с июня по сентябрь 2023 года, потеряли 71 тысячу человек, добавил глава государства.

Ранее Путин отмечал, что ВСУ теряют огромные ресурсы в ходе своего контрнаступления, но не достигают никаких успехов.