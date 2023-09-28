Лондон, 28 сентября, 2023, 19:22 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский находится в отчаянии из-за планов США провести на Украине президентские выборы, сообщил 28 сентября экс-агент MI6 Аластер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По его мнению, эти переживания связаны с растущим недовольством населения Украины, которое считает, что именно Зеленский несёт ответственность за высокий уровень коррупции в стране.

Бывший агент MI6 также заявил, что президент фактически находится в заложниках у западных лидеров, которые его постоянно контролируют и знают обо всех его шагах.

Ранее Кук объяснил странное поведение Зеленского во время выступлений в Генассамблее ООН. По его словам, попытки давить на эмоции во время выступлений говорят о его отчаянии так как совершенно не был уверен в том, что ему удастся получить новое вооружение, в частности, ATACMS, и финансирование.

Как передавало ИА Регнум, спикер нижней палаты Кевин Маккарти ранее объяснил отказ дать слово главе киевского режима на форуме в Палате представителей в связи с отсутствием времени у американских законодателей из-за напряжённого графика. Кроме того, американский сенатор Джон Феттерман пообещал, что сменит шорты на костюм, если Конгресс Соединённых Штатов Америки поддержит Украину в вопросе выделения многомиллиардной помощи.

Тем временем главный советник британской межпарламентской группы по отношениям с Польшей Джордж Бычинский в статье для Telegraph написал, что Украина может лишиться союзников из-за неблагодарности и выпадов Зеленского. Он обратил внимание на то, что «опрометчивый» торговый спор Киева с Польшей, Венгрией и Словакией стал «самой вопиющей ошибкой» Зеленского.