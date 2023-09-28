Самара, 28 сентября, 2023, 19:23 — ИА Регнум. В Самаре в одной из квартир обнаружили тела жительницы Свердловской области и её супруга. Об этом сообщило издание e1.ru.

Отмечается, что жительница Краснотурьинска и её муж скончались при невыясненных обстоятельствах. Тела были найдены в квартире, где проживала молодая пара. Кроме этого, в квартире находилась восьмилетняя дочь женщины от первого брака.

По данным издания, результаты анализов будут готовы в течение 40–45 дней, после экспертизы будет решаться вопрос о возбуждении уголовное дело.

Уточняется, что дочь женщины в настоящее время живёт с родным отцом.

Как передавало ИА Регнум, пропавшая 17-летняя жительница Якутска Кира П. найдена мёртвой. Утром 27 сентября сотрудники МЧС обнаружили тело девушки под мостом через озеро Талое. Ранее, с 25 сентября, Кира числилась как пропавшая без вести. Местные СМИ сообщали, что девушка ушла из дома после ссоры с матерью. Девушка училась на втором курсе педагогического колледжа, на профилактическом учёте в психоневрологическом диспансере не состояла.