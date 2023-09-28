Москва, 28 сентября, 2023, 19:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе рабочей встречи 28 сентября обсудили вопрос строительства в Москве новой мечети, президент поддерживает эту инициативу, сообщил глава Чечни в своём Telegram-канале.

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров

«Глава государства подчеркнул большую значимость данного проекта для верующих и отметил, что вопрос строительства мечети стоило поднять ещё раньше», — написал Кадыров.

Мечеть предполагается построить в Южном Бутово, на улице, названной в честь отца лидера Чечни, первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова.

По словам лидера Чечни, в Москве сейчас живёт около трёх миллионов мусульман, действующих мечетей не хватает, и в праздничные дни верующие молятся на улице, что мешает работе городских служб столицы.

Как сообщало ИА Регнум ранее, встреча Путина и Кадырова 28 сентября прошла в очном формате. Президент положительно оценил личный вклад главы региона и его команды в развитие республики. Также Путин и Кадыров обсудили вопросы, связанные со специальной военной операцией. Президент отметил, что командиры в зоне СВО уверены в чеченских бойцах.

В апреле 2023 года Кадыров поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина за решение вопроса со строительством мечети в столице. Она будет построена ближе к центру Москвы, в парковой части, и прихожанам будет удобнее добираться до мечети на метро или наземном транспорте, отметил глава Чечни.