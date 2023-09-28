Москва, 28 сентября, 2023, 19:17 — ИА Регнум. Казахстан очевидно хочет диверсифицировать свою политику и установить более доверительные отношения с западными партнёрами, однако, и с Россией сотрудничество продолжается в обход заявлениям о санкциях. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Иван Шилов ИА REGNUM Касым-Жомарт Токаев

Ранее президент Казахстана Касым Жомарт Токаев заявил, что страна будет соблюдать антироссийские ограничения, введённые Западом, и поддерживать соответствующие контакты.

По мнению Безпалько, пока это заявление президента Казахстана стоит рассматривать больше как желание угодить интересам западных стран, сотрудничество с которыми также представляется выгодным для республики.

«Казахстан очевидно хочет диверсифицировать свою политику и по сути во многом переходит на антироссийские рельсы. Но ввиду географии он заперт Россией со стороны севера и запада, и осуществлять экспорт своей нефти он может только через порт Новороссийск. Очевидно подобные заявления делаются для того, чтобы продемонстрировать лояльность по отношению к Западу, даже в случае если в реальности эти санкции обходятся, и Россия может через Казахстан осуществлять торгово-экономические операции», — отметил Безпалько.

Он выразил уверенность, что ради собственной выгоды власти Казахстана будут и дальше делать заявления о санкциях в сторону России, чтобы в том числе продвигать и интересы своего крупного бизнеса. Однако, как заметил политолог, Казахстан достаточно сильно уязвим во внутренней политике и не так стабилен в реальности.

«Поэтому при небольших усилиях со стороны определённых структур там могут вспыхнуть недовольства и акции протеста, которые мы уже ранее наблюдали. И тогда властям республики будет сложно оказывать сопротивление западным политикам. Но о вступлении Казахстана в НАТО никаких заявлений нет», — поделился политолог.

Безпалько подчеркнул, что пока поведение казахстанских властей больше напоминает некое притворство, поскольку республика продолжает сотрудничество с Россией, но и высказывает неудовольствие от этого. Он согласился, что подобного рода заявления порой переходят в откровенно враждебные действия, что наблюдалось ранее. Поэтому есть вероятность, что российское сотрудничество с Казахстаном будет испытывать охлаждение.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Токаев заявил, что Казахстан продолжит сотрудничать с Россией, но без нарушения антироссийских санкций, так как в противном случае экономика страны якобы может пострадать.

Ещё в марте первый заместитель главы администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов заявил, что республика будет соблюдать санкции, введённые против России и Белоруссии. Он подчеркнул, что Казахстан не станет страной, помогающей обходить санкции, так как из-за этого поможет попасть под вторичные санкции.

Позднее в Казахстане сообщили о запуске онлайн-системы, направленной на борьбу с российским параллельным импортом.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли заявил, что Британия продолжит помогать Казахстану в поиске альтернативных России путей для экспорта казахстанских энергоносителей.