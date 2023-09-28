Минск, 28 сентября, 2023, 19:01 — ИА Регнум. Польский вертолёт два раза нарушил белорусскую границу. Об этом 28 сентября проинформировало Министерство обороны Белоруссии.

Juhasz Imre Вертолет

Отмечается, что средства радиолокационного обнаружения военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Белоруссии в 15:02 зафиксировали приближение воздушного судна Польши к белорусской границе.

Уточняется, что около 15:20 вертолёт пересёк границу Белоруссии, углубившись на дальность до полутора километров, в 16 часов 22 минуты воздушное судно повторно нарушило государственную границу, углубившись на 300 метров.

В Минобороны добавили, что эта информация была подтверждена данными объективного контроля, в связи с этим поднималась дежурная авиация.

Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего, военное ведомство во взаимодействии с МИД готовит соответствующую ноту.

Как передавало ИА Регнум, 17 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается вмешиваться в жизнь соседних стран, но в случае агрессии будет не рисовать «красные, жёлтые, чёрные или голубые линии», а немедленно отвечать силой. Белорусский лидер предложил всем соседям страны «жить дружно» и отметил, что в Минске «красной линией» считают государственную границу Белоруссии.

Ранее российский истребитель МиГ-31 сопроводил норвежский самолёт-разведчик Р-8А «Посейдон» над Баренцевым морем. Средства контроля воздушного пространства обнаружили воздушную цель, которая приближалась к государственной границе России, для её опознавания и недопущения нарушения границы в воздух был поднят истребитель. Экипаж идентифицировал цель как самолёт базовой патрульной авиации ВВС Норвегии, при приближении МиГ-31 иностранный самолёт развернулся от границы, нарушения границы допущено не было, отметили в Минобороны.