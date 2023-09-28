Москва, 28 сентября, 2023, 18:59 — ИА Регнум. Начальник главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю генерал-лейтенант Олег Волынкин признал свою причастность к делу о злоупотреблении полномочиями, сообщил 28 сентября следователь в ходе заседания в Басманном суде Москвы.

Кадр из видео Олег Волынкин

«Волынкин признал свою причастность к преступлению», — сказал он, слова которого передаёт «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, Басманный суд столицы 28 сентября рассматривает ходатайство следствия об аресте высокопоставленного сотрудника МЧС. Следствие направило в суд ходатайство о заключении его под стражу.

О задержании Волынкина стало известно 27 сентября. Сообщалось, что глава краснодарского ГУ МЧС задержан в рамках расследования коррупционного дела. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.