Москва, 28 сентября, 2023, 18:46 — ИА Регнум. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным решение о пожизненном лишении свободы бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца, бывшего советника генерального директора компании «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова, передаёт 28 сентября ТАСС.

Council.gov.ru Рауф Арашуков

«Суд рассмотрел апелляцию защиты Арашуковых на решение Мосгорсуда и постановил признать решение суда первой инстанции законным и обоснованным и оставить его без изменения», — сообщили агентству в суде.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в декабре 2022 года Московский городской суд приговорил Рауфа и Рауля Арашуковых к пожизненному сроку заключения за организацию двух убийств. Арашуков-старший также был признан виновным в хищении газа на сумму более 4,4 млрд рублей. Кроме того, с осуждённых взыскали 12 млн рублей в пользу родственников убитых.

Присяжные согласились с выводами следствия, согласно которым убийства были совершены с целью скрыть хищения. Адвокаты обжаловали это решение суда в январе 2023 года.

Рауф Арашуков был задержан 30 января 2019 года на закрытом заседании Совета Федерации, на котором присутствовали также генеральный прокурор России Юрий Чайка и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. В тот же день Арашуков-младший был арестован. Также 30 января в Петербурге был задержан и его отец. При обысках в их домах было найдено оружие и крупные суммы денег. По данном делу было задержано и ещё несколько человек.