Санкт-Петербург, 28 сентября, 2023, 18:29 — ИА Регнум. На петербургских верфях Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) используют устаревшие станки, в том числе со времён Второй мировой войны. Об этом 28 февраля заявил глава ВТБ Андрей Костин, выступая на VII Московском финансовом форуме.

Александр Демьянчук/ТАСС Судостроительная корпорация «Адмиралтейские верфи». Санкт-Петербург

По его словам, он 27 февраля он посетил три предприятия ОСК в Санкт-Петербурге. На верфях работают много станков 1932 года выпуска, произведённых в Германии, из этой страны они были вывезены по репарациям, уточнил глава ВТБ, слова которого приводит издание «Вечерний Санкт-Петербург».

По словам Костина, рабочие гордятся тем, что работают на станках, которым уже 90 лет.

Как передавало ИА Регнум, бывшего первого заместителя председателя ВТБ Андрея Пучкова назначили новым генеральным директором Объединенной судостроительной корпорации. Заместитель председателя правительства России — глава Минпромторга Денис Мантуров выразил уверенность в том, что богатый управленческий опыт Пучкова и чёткое понимание стоящих в данный момент перед судостроительной отраслью целей и задач помогут скорее стабилизировать финансовое состояние ОСК.