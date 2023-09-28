Москва, 28 сентября, 2023, 18:22 — ИА Регнум. Бывший вице-президент Ракетно-космической корпорации «Энергия» Вячеслав Филин умер на 85-м году жизни, передаёт 28 сентября ТАСС со ссылкой на академика Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского Александра Железнякова.

Анна Рыжкова ИА REGNUM

«Вячеслав Михайлович Филин, к сожалению, ушел из жизни. Он был выдающимся конструктором», — сказал собеседник агентства.

Филин родился в 1939 году в селе Новочернеево Рязанской области. Он учился в Московском лесотехническом институте, позднее закончил Московский авиационный институт (факультет летательных аппаратов).

Филин работал в Особом конструкторском бюро № 1, занимая пост инженера проектного отдела, принимал участие в разработке космических аппаратов для исследования Венеры и Марса, а также входил в состав проектной группы по созданию аппарата для высадки на Луну.

Также Филин принимал участие в разработке программы «Энергия-Буран» и был заместителем главного конструктора этой системы, и, кроме того, являлся участником работ по обеспечению огневых и натурных испытаний ракеты-носителя на космодроме Байконур.

В 1982–2005 годах Филин занимал пост заместителя генерального конструктора ракетно-космической корпорации «Энергия» им. Королёва. В 1999 году ему было присвоено звание заслуженного конструктора России. Также он являлся членом Академии космонавтики.