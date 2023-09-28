Рига, 28 сентября, 2023, 18:14 — ИА Регнум. Воспитатели одного из детских садов в Латвии заставляли девочку приседать по 10 раз за каждое произнесённое русское слово, говорится в заявлении проекта по поддержке соотечественников Russians Фонда молодёжных и студенческих инициатив «Студмолодежь», которое было направлено на имя исполнительного директора ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел.

uwe umstätter/Global Look Press

«Вследствие такого публичного насилия над ребёнком девочка замкнулась и больше не хочет идти в детский сад», — говорится в заявлении, которое приводит «РИА Новости».

Авторы обращения отмечают, что государственные институты Латвии никак не отреагировали на подобные деяния. Кроме того, не учитывается возраст ребёнка и его физическое состояние при подобных нагрузках на организм, вследствие которых могут возникнуть непоправимые последствия.

«Если ребёнок не знает другого языка и говорит только на русском, смеем предположить, что приседать она должна на постоянной основе», — говорится в заявлении.

Авторы призвали исполнительного директора ЮНИСЕФ разобраться в данном инциденте, дать правовую оценку и оградить россиян от дискриминации, физического и морального насилия. Причём в документе говорится, что подобный случай далеко не единичный. Как следует из обращения, российские дети давно подвергаются травле и кибербуллингу по национальному признаку во всех странах Европы и все эти случаи остаются безнаказанными.

Директор проекта Анна Лапенко также сообщила, что письмо было адресовано и уполномоченному по правам человека в Латвии.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре стало известно, что власти Латвии решили выгнать тысячи проживающих в стране россиян, не сдавших экзамен по латышскому языку. Представитель управления по делам гражданства и миграции МВД республики Майра Розе уточнила, что таких людей в стране «наберётся примерно 3600».

10 января латвийские власти назвали разгром России одной из главных целей внешней политики. Глава МИД республики заявлял, что, по его мнению, Россия «не скрывает», что рассматривает конфликт на Украине как конфликт с Западом, поэтому поражение России отвечает интересам Латвии, в том числе целям обретения независимости и безопасности.

Помимо этого, избранный президент страны Эдгарс Ринкевичс 24 июня сообщил о прекращении выдачи россиянам виз всех типов, в том числе гуманитарных.