Подольск, Московская область, 28 сентября, 2023, 18:05 — ИА Регнум. Федюковской средней общеобразовательной школе в Подольском городском округе присвоено имя лейтенанта Вооружённых Сил России Дмитрия Зернова, героически погибшего в ходе проведения специальной военной операции, соответствующее постановление подписал 28 сентября губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Иван Шилов ИА Регнум

«Присвоить имя Д. И. Зернова муниципальному общеобразовательному учреждению Федюковской средней общеобразовательной школе», — сказано в тексте постановления.

В документе также отмечено, что лейтенант ВС РФ Дмитрий Зернов героически погиб на территории Луганской Народной Республики при выполнении боевых задач специальной военной операции России.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в августе 2023 года общественность села Лескен Второй в Кабардино-Балкарии 30 августа выступила с инициативой назвать одну из улиц и местную школу именем Азамата Кумахова — 22-летнего уроженца села, который в июне 2023 года погиб в зоне проведения специальной военной операции, спасая жизнь боевых товарищей.

Президент России Владимир Путин в сентябре 2023 года вновь назвал бойцов специальной военной операции героями и призвал делать всё, чтобы они могли работать и обеспечивать семьи. Также президент призвал обеспечить полноценным содействием и членов семей погибших в ходе СВО бойцов, поручив главам регионов России держать эти вопросы на личном контроле.