Подольской школе присвоили имя героически погибшего лейтенанта Зернова
Подольской школе присвоили имя героически погибшего в ЛНР лейтенанта Зернова
Подольск, Московская область, 28 сентября, 2023, 18:05 — ИА Регнум. Федюковской средней общеобразовательной школе в Подольском городском округе присвоено имя лейтенанта Вооружённых Сил России Дмитрия Зернова, героически погибшего в ходе проведения специальной военной операции, соответствующее постановление подписал 28 сентября губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Присвоить имя Д. И. Зернова муниципальному общеобразовательному учреждению Федюковской средней общеобразовательной школе», — сказано в тексте постановления.
В документе также отмечено, что лейтенант ВС РФ Дмитрий Зернов героически погиб на территории Луганской Народной Республики при выполнении боевых задач специальной военной операции России.
Как сообщало ИА Регнум ранее, в августе 2023 года общественность села Лескен Второй в Кабардино-Балкарии 30 августа выступила с инициативой назвать одну из улиц и местную школу именем Азамата Кумахова — 22-летнего уроженца села, который в июне 2023 года погиб в зоне проведения специальной военной операции, спасая жизнь боевых товарищей.
Президент России Владимир Путин в сентябре 2023 года вновь назвал бойцов специальной военной операции героями и призвал делать всё, чтобы они могли работать и обеспечивать семьи. Также президент призвал обеспечить полноценным содействием и членов семей погибших в ходе СВО бойцов, поручив главам регионов России держать эти вопросы на личном контроле.