Москва, 28 сентября, 2023, 18:02 — ИА Регнум. Двукратная победительница Кубка Федерации и Открытого чемпионата Франции по теннису 2004 года Анастасия Мыскина станет президентом хоккейного клуба «Лада». Об этом сообщил генеральный директор тольяттинского клуба Александр Чеботарёв.

(сс) Charlie Cowins Анастасия Мыскина

«Анастасия Мыскина станет президентом «Лады», принципиально вопрос решён», — приводит ТАСС слова Чеботарёва.

Гендиректор клуба уточнил, что сейчас Мыскина со своими специалистами прорабатывает условия контракта, в данной ситуации ни одна из сторон не торопится. На протяжении четырёх лет Мыскина является членом наблюдательного совета «Лады».

Как передавало ИА Регнум, тольяттинский клуб «Лада» был включён в состав участников чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона 2023/24. В нынешнем сезоне ВХЛ «Лада» заняла шестое место в регулярном чемпионате. В плей-офф команда не смогла преодолеть первый раунд, проиграв тульскому клубу АКМ.

Чешский хоккеист «Лады» Остап Сафин получил российский паспорт и теперь не считается в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) легионером. Сейчас «Лада» подписывает с 24-летним нападающим контракт на предстоящий сезон КХЛ.