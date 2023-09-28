Москва, 28 сентября, 2023, 17:55 — ИА Регнум. Система бронирования авиабилетов Leonardo продолжает подвергаться DDOS-атакам с территории нескольких стран, включая Украину. Об этом сообщили 28 сентября в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

Иван Шилов ИА REGNUM

«На данный момент наблюдаются небольшие сбои, но в целом система держится уверенно благодаря действиям наших специалистов», — говорится в сообщении.

В «Ростехе» пояснили, что злоумышленники стремятся обрушить систему бронирования, чтобы парализовать авиаперевозки в стране. Такие случаи в мире уже были: в 2013 году сбои в системе Sabre затронули более 300 авиакомпаний, в 2017 году обрушение системы Amadeus привело к задержке рейсов свыше 130 перевозчиков из разных стран.

Хакеры регулярно атакуют систему Leonardo. За последние месяцы такое происходило десятки раз, примерно пять попыток зафиксировано в сентябре. Атаки масштабны и беспрецедентны по количеству привлечённых ресурсов — в них задействовано более 1 млн адресов. В отражении атак участвуют две дополнительные распределённые команды, добавили в пресс-службе.

«Очевидно, что против страны ведется настоящая кибервойна», — заключили в госкорпорации.

Как сообщало ИА Регнум, ранее авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа» заявили о сбое в системе бронирования Leonardo, который затруднил регистрацию пассажиров на рейсы. Позднее в «Ростехе» сообщили, что работоспособность системы восстановлена полностью после успешного отражения масштабной DDOS-атаки.