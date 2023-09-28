Краснодар, 28 сентября, 2023, 17:52 — ИА Регнум. Семиклассник в Кущевском районе Краснодарского края распылил в школе на перемене газовый баллончик, в результате 15 ученикам потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

По предварительным данным, утром 28 сентября в средней школе в станице Кисляковской ученик 7 класса во время перемены распылил газовый баллончик. Рядом с ним находились порядка 50 человек, их эвакуировали из здания. В результате медпомощь понадобилась 15 обучающимся, уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что угрозы их жизни и здоровью детей нет, большинство школьников отпустили домой после обследования.

По предварительным сведениям, ученик купил баллончик на одном из маркетплейсов и решил опробовать его действие. На профилактических учётах школьник не состоит.

По данному факту сотрудники прокуратуры организовали проверку, в ходе которой они дадут оценку причинам и условиям произошедшего, организации учебного процесса и проводимой профилактической работе по предотвращению девиантного поведения среди несовершеннолетних.

Как передавало ИА Регнум, ранее в холле одной из школ Островского района Псковской области распылили перцовый баллончик, в результате чего пострадали четверо детей, а одного ученика госпитализировали. Вскоре полицейские установили личность хулигана, им оказался девятиклассник. Он будет привлечен к ответственности.

В Ногинске скончался сын федерального судьи, 13-летний учащийся кадетского корпуса. Согласно полученной информации, мальчик пожаловался на плохое самочувствие, а именно на головные боли. По этой причине ребенок остался дома и неделю не ходил в школу. Вернувшись домой, мать обнаружила своего ребёнка мёртвым. Уточняется, что рядом с телом обнаружены газовый баллончик, дезодорант и вейп.