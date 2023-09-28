Шауляй, Литва, 28 сентября, 2023, 17:51 — ИА Регнум. В Литву из Турции прибыл самолёт НАТО дальнего радиолокационного обнаружения (AWACS) E-3A Sentry, передаёт 28 сентября «РИА Новости» со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.

U.S. Air Force Самолёт Boeing E-3 Sentry

Около 17:00 мск самолёт барражировал в районе литовского аэродрома Шауляй.

Ранее в НАТО сообщили о намерении направить в Литву два самолёта AWACS для наблюдения за военной деятельностью России. Самолёты будут проводить разведывательные полёты над территорией альянса, отмечали в НАТО. Предполагалось, что миссия продлится несколько недель, а для её поддержки в Шауляй направят около 150 военнослужащих стран-членов военного блока.

В сентябре 2023 года сообщалось, что американские разведывательные службы и их союзники по НАТО с начала 2023 года в три раза увеличили число полётов у берегов Крыма. В период с 18 по 24 сентября количество разведывательных полётов США и НАТО в районе Крыма возросло с семи до 21, в том время как в первой половине 2023 года разведывательная авиация альянса совершала в черноморском регионе в среднем один полёт в день.

Системы наблюдения и наведения НАТО помогли Вооружённым силам Украины нанести удар по зданию штаба Черноморского флота в Севастополе, заявил в сентябре 2023 года бывший американский разведчик Скотт Риттер. Во время ракетной атаки на Крым в воздух подняли американский разведывательный самолёт Boeing P-8 Poseidon, предназначенный для сбора информации и радиоэлектронной борьбы, он координировал действия украинских военных, другими словами, это была атака не Украины, а НАТО против России, подчеркнул эксперт.